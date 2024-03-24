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Німеччина "переїхала" Францію, забивши на 7-й секунді (відео)

Фото: Німеччина "переїхала" Францію, забивши на 7-й секунді (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Збірна Німеччини обіграла збірну Франції у контрольному матчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Півзахисник збірної Німеччини та гравець "Байєра" Флоріан Вірц на сьомій секунді далеким ударом відкрив рахунок у матчі. Йому асистував півзахисник Тоні Кроос.

Другий гол збірної Німеччини забив півзахисник лондонського "Арсеналу" Кай Хаверц із передачі Джамала Мусіали.

Зазначимо, що це не найшвидший гол у історії міжнародних матчів збірних. Адже у матчі Австрії та Словаччини Крістоф Баумгартнер забивав на 6-й секунді.

Огляд матчу

Нагадаємо, що збірна України пройшла у фінал кваліфікації до Євро-2024 обігравши Боснію та Герцеговину.

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