Германия "переехала" Францию, забив на 7-й секунде (видео)

Сборная Германии обыграла сборную Франции в контрольном матче.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Полузащитник сборной Германии и игрок "Байера" Флориан Вирц на седьмой секунде дальним ударом открыл счёт в матче. Ему ассистировал полузащитник Тони Кроос.
Второй гол сборной Германии забил полузащитник лондонского "Арсенала" Кай Хаверц с передачи Джамала Мусиалы.
Отметим, что это не самый быстрый гол в истории международных матчей сборных. Ведь в матче Австрии и Словакии Кристоф Баумгартнер забивал на 6-й секунде.
Обзор матча
Напомним, что сборная Украины прошла в финал квалификации к Евро-2024 обыграв Боснию и Герцеговину.
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