Німеччина переконує інші країни взяти конкретну участь у поставках танків Україні, - Spiegel

Уряд Німеччини активно намагається переконати інші країни взяти конкретну участь у постачанні військової техніки, а саме танків для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel .

За даними видання, поки що ніяких зобов'язань з боку європейських партнерів не надходило. Зазначається, що уряд ФРН "почав активний дипломатичний наступ", щоб здійснити заплановане постачання бойових танків Leopard 2 Україні. У відомстві федерального канцлера, так і в Міністерстві оборони Німеччини, як пише видання, зростають сумніви щодо вчасних поставок танків Україні. Після рішення Шольца про постачання танків Україні Міноборони ФРН, за даними видання, одразу розпочало переговори з країнами ЄС.

Однак на відеоконференції, на яку минулого тижня запросив голова німецького оборонного відомства Борис Пісторіус, жодна країна ЄС, як зазначає Der Spiegel, не захотіла брати на себе будь-яких конкретних зобов'язань щодо участі в постачанні Києву сучасніших моделей Leopard 2 A6.

У зв'язку з цим канцлер Німеччини Олаф Шольц, як підкреслює видання, здійснив кілька телефонних дзвінків, в яких намагався домогтися від глав урядів зобов'язань щодо постачання танків Україні. Трьох із них із країн Північної та Південної Європи, як зазначає Der Spiegel, канцлер таки зміг переконати взяти на себе тверді зобов'язання з цього питання.

За інформацією Der Spiegel, Борис Пісторіус щодня закликав кількох своїх колег нарешті проявити себе. МЗС ФРН також взяло участь у "дипломатичному наступі".