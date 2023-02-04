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Германия убеждает другие страны принять конкретное участие в поставках танков Украине, - Spiegel

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Суббота 04 февраля 2023 19:30
Германия убеждает другие страны принять конкретное участие в поставках танков Украине, - Spiegel Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Германии активно пытается убедить другие страны принять конкретное участие в поставках военной техники, а именно танков для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

По данным издания, пока никаких обязательств со стороны европейских партнеров не поступало. Отмечается, что правительство ФРГ "начало активное дипломатическое наступление", чтобы осуществить запланированные поставки боевых танков Leopard 2 по Украине. В ведомстве федерального канцлера, так и в Министерстве обороны Германии, как пишет издание, растут сомнения по поводу своевременных поставок танков Украине. После решения Шольца о поставках танков в Украину Минобороны ФРГ, по данным издания, сразу начало переговоры со странами ЕС.

Однако на видеоконференции, на которую на прошлой неделе пригласил глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус, ни одна страна ЕС, как отмечает Der Spiegel, не захотела принимать на себя какие-либо конкретные обязательства по участию в поставках Киеву более современных моделей Leopard 2 A6.

В связи с этим канцлер Германии Олаф Шольц, как подчеркивает издание, совершил несколько телефонных звонков, в которых пытался добиться от глав правительств обязательств по поставке танков Украине. Три из них из стран Северной и Южной Европы, как отмечает Der Spiegel, канцлер таки смог убедить взять на себя твердые обязательства по этому вопросу.

По информации Der Spiegel, Борис Писториус ежедневно призвал нескольких своих коллег наконец-то проявить себя. МИД ФРГ также приняло участие в "дипломатическом наступлении".

Напомним, ряд министров обороны стран-союзников 3 февраля провели встречу, на которой обсудили военную помощь для Украины.

Германия планирует поставить Украине 14 Leopard 2A6, которые сейчас принадлежат 203-му танковому батальону 21-й танковой бригады Бундесвера.

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