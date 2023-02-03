Канада разом із союзниками обговорила постачання до України танків Leopard 2 - міністерка оборони
Низка міністрів оборони країн-союзників 3 лютого провели зустріч, на якій обговорили військову допомогу для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони Канади Аніти Ананд.
"Зустрілася із колегами з Фінляндії, Нідерландів, Португалії, Іспанії, Німеччини та Швеції для обговорення матеріального забезпечення військового обладнання, яке ми надсилаємо до України, зокрема основних бойових танків Leopard 2", - зазначила посадовиця.
Анад вказала, що для підтримки України союзники надалі спільно працюватуть над навчанням, запасними деталями та боєприпасами.
Нагадаємо, 26 січня Канада офіційно анонсувала передачу Україні чотирьох танків Leopard 2.
Згодом український президент Володимир Зеленський обговорив із канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо потреби Києва у бронетехніці, артилерії та авіації.
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