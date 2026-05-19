Німеччина перекидає комплекс ППО Patriot на східний фланг НАТО

Збройні сили Німеччини перекидають комплекс ППО Patriot до Туреччини у рамках підтримки інтегрованої оборони східного флангу НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.
"Німецькі збройні сили планують підтримувати інтегровану протиповітряну оборону НАТО на південно-східному фланзі за допомогою оперативної групи ППО Patriot у Туреччині, яка розпочнеться наприкінці червня 2026 року", - йдеться у повідомленні німецького уряду.
Зазначається, що розгортання нового комплексу заплановано до вересня 2026 року та складатиметься з вогневої частини Patriot та приблизно 150 німецьких солдатів з ракетного крила ППО №1 у Хузумі.
"Німеччина бере на себе все більшу відповідальність у рамках НАТО. Ми робимо це на східному фланзі, на Крайній Півночі – а тепер також у Туреччині на південно-східному фланзі НАТО. Наші солдати дуже тісно координують свої дії з турецькими та американськими партнерами", - зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Він також зазначив, що минулого року німецькі Patriot були розгорнуті в Польщі, захищаючи логістичний центр НАТО в Жешуві.
Нагадаємо, раніше Financial Times повідомляло, що США попередили союзників у Європі про можливі затримки постачання зброї через скорочення американських запасів після війни з Іраном.
Попередження отримали, зокрема, Велика Британія, Польща, Литва та Естонія. За даними видання, затримки можуть торкнутися боєприпасів для HIMARS, Nasams і Patriot.
Також повідомлялось, що європейські союзники України не поспішають передавати Києву власні запаси ракет для систем Patriot через побоювання, що це може послабити їхню протиповітряну оборону.