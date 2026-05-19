Німеччина перекидає комплекс ППО Patriot на східний фланг НАТО

"Німецькі збройні сили планують підтримувати інтегровану протиповітряну оборону НАТО на південно-східному фланзі за допомогою оперативної групи ППО Patriot у Туреччині, яка розпочнеться наприкінці червня 2026 року", - йдеться у повідомленні німецького уряду.

Зазначається, що розгортання нового комплексу заплановано до вересня 2026 року та складатиметься з вогневої частини Patriot та приблизно 150 німецьких солдатів з ракетного крила ППО №1 у Хузумі.

"Німеччина бере на себе все більшу відповідальність у рамках НАТО. Ми робимо це на східному фланзі, на Крайній Півночі – а тепер також у Туреччині на південно-східному фланзі НАТО. Наші солдати дуже тісно координують свої дії з турецькими та американськими партнерами", - зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він також зазначив, що минулого року німецькі Patriot були розгорнуті в Польщі, захищаючи логістичний центр НАТО в Жешуві.