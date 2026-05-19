Германия перебрасывает комплекс ПВО Patriot на восточный фланг НАТО

"Немецкие вооруженные силы планируют поддерживать интегрированную противовоздушную оборону НАТО на юго-восточном фланге с помощью оперативной группы ПВО Patriot в Турции, которая начнется в конце июня 2026 года", - говорится в сообщении немецкого правительства.

Отмечается, что развертывание нового комплекса запланировано до сентября 2026 года и будет состоять из огневой части Patriot и примерно 150 немецких солдат из ракетного крыла ПВО №1 в Хузуми.

"Германия берет на себя все большую ответственность в рамках НАТО. Мы делаем это на восточном фланге, на Крайнем Севере - а теперь также в Турции на юго-восточном фланге НАТО. Наши солдаты очень тесно координируют свои действия с турецкими и американскими партнерами", - отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он также отметил, что в прошлом году немецкие Patriot были развернуты в Польше, защищая логистический центр НАТО в Жешуве.