Война в Украине

Германия перебрасывает комплекс ПВО Patriot на восточный фланг НАТО

11:19 19.05.2026 Вт
2 мин
Где будут охранять небо немецкие установки Patriot?
aimg Константин Широкун
Фото: Германия перебрасывает комплекс ПВО Patriot (Getty Images)

Вооруженные силы Германии перебрасывают комплекс ПВО Patriot в Турцию в рамках поддержки интегрированной обороны восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.



"Немецкие вооруженные силы планируют поддерживать интегрированную противовоздушную оборону НАТО на юго-восточном фланге с помощью оперативной группы ПВО Patriot в Турции, которая начнется в конце июня 2026 года", - говорится в сообщении немецкого правительства.

Отмечается, что развертывание нового комплекса запланировано до сентября 2026 года и будет состоять из огневой части Patriot и примерно 150 немецких солдат из ракетного крыла ПВО №1 в Хузуми.

"Германия берет на себя все большую ответственность в рамках НАТО. Мы делаем это на восточном фланге, на Крайнем Севере - а теперь также в Турции на юго-восточном фланге НАТО. Наши солдаты очень тесно координируют свои действия с турецкими и американскими партнерами", - отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он также отметил, что в прошлом году немецкие Patriot были развернуты в Польше, защищая логистический центр НАТО в Жешуве.

Напомним, ранее Financial Times сообщало, что США предупредили союзников в Европе о возможных задержках поставок оружия из-за сокращения американских запасов после войны с Ираном.

Предупреждение получили, в частности, Великобритания, Польша, Литва и Эстония. По данным издания, задержки могут коснуться боеприпасов для HIMARS, Nasams и Patriot.

Также сообщалось, что европейские союзники Украины не спешат передавать Киеву собственные запасы ракет для систем Patriot из-за опасений, что это может ослабить их противовоздушную оборону.

