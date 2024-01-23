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Німеччина передасть Україні шість вертольотів Sea King

Архівне фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина сьогодні, 23 січня, оголосила про виділення Україні шести багатоцільових вертольотів Sea King.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Зазначається, що Пісторіус сьогодні взяв участь у віртуальному засіданні "Раштайна".

Там він оголосив про те, що Німеччина передасть Україні шість багатоцільових вертольотів Sea King.

Ця допомога надається на додаток до основних напрямів, а саме посилення протиповітряної оборони України.

Sikorsky S-61 Sea King

Транспортний вертоліт. Побудований фірмою "Sikorsky Aero Engineering Corporation". 

Вертоліт розроблено відповідно до контракту, укладеного нею 24 грудня 1957 року з ВМС США. Перший політ дослідного зразка вертольота відбувся 11 березня 1959 року. Серійне виробництво було розпочато 1961 року. 

Було побудовано 796 вертольотів S-61 усіх модифікацій; крім того, за ліцензією побудовано понад 600 вертольотів. Раніше Україна отримувала такі вертольоти від Британії.

"Рамштайн-18"

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 23 січня, розпочалося засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", вже 18-те за рахунком.

Голова Пентагона Ллойд Остін закликав учасників зустрічі надати Силам оборони України "більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення".

Міністр оборони України Рустем Умєров на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" розповів, що потрібно ЗСУ для здійснення прориву.

Начальник Управління преси та інформації Міноборони України Іларіон Павлюк повідомив, що у рамках чергового засідання у форматі "Рамштайн" обговорювалися питання збільшення поставок Україні далекобійної зброї.

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