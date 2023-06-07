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Німеччина передасть Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder, - ЗМІ

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Середа 07 червня 2023 07:56
Німеччина передасть Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder, - ЗМІ Фото: Німеччина передасть ЗСУ 20 бойових машин піхоти Marder (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Машинобудівний концерн Rheinmetall отримав від Міністерства оборони Німеччини замовлення на підготовку до відправки Україні нової партії бойових машин піхоти Marder, до якої увійде 20 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND.

Зазначається, що зараз Україна вже отримала 40 бронемашин Marder: 20 - зі складів компанії Rheinmetall і ще 20 - зі складу Бундесверу. Концерн останнім часом модернізує для України танки, які використовуються на фронті.

Також повідомляється, що до кінця липня в Україну відправлять першу партію із 10 тисяч боєприпасів калібру 35 мм для зенітних самохідних установок Gepard.

ЗСУ отримали першу партію БМП Marder

БМП Marder - це німецька БМП, яка була розроблена в 1966-1969 роках німецькою фірмою Rheinmetall на замовлення ЗС ФРН. Перший прототип було зібрано наприкінці 1969 року, виробництво тривало до 1975 року. Загалом було збудовано близько 2 тисяч бойових машин. На час використання БМП за параметрами захищеності перевершувала всіх конкурентів. З 2010 року на зміну Marder поступово приходить нова БМП Puma.

Як писало видання Der Spiegel, Берлін передав Києву 40 бойових машин піхоти Marder, повністю виконавши план передачі цієї техніки. Незабаром у Міністерстві оборони показали німецькі бойові машини піхоти Marder, які прибули до країни. Глава відомства вже прокотився на одному із БМП.

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