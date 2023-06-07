Германия передаст Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder, - СМИ

Машиностроительный концерн Rheinmetall получил от Министерства обороны Германии заказ на подготовку к отправке Украине новой партии боевых машин пехоты Marder, в которую войдет 20 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND .

Отмечается, что в настоящее время Украина уже получила 40 бронемашин Marder: 20 – со складов компании Rheinmetall и еще 20 – из состава Бундесвера. Концерн в последнее время модернизирует для Украины подержанные танки, которые используются на фронте.

Также сообщается, что до конца июля в Украину отправят первую партию из 10 тысяч боеприпасов калибра 35 мм для зенитных самоходных установок Gepard.

ВСУ получили первую партию БМП Marder

БМП Marder – это немецкая БМП, которая была разработана в 1966—1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall по заказу ВС ФРГ. Первый прототип был собран в конце 1969 года, производство продолжалось до 1975 года. Всего было построено около 2 тысяч боевых машин. На время принятия на вооружение БМП по параметрам защищённости превосходила всех конкурентов. С 2010 года на смену Marder постепенно приходит новая БМП Puma.

Как писало издание Der Spiegel, Берлин передал Киеву 40 боевых машин пехоты Marder, полностью выполнив план по передаче этой техники. Вскоре в Министерстве обороны показали немецкие боевые машины пехоты Marder, прибывшие в страну. Глава ведомства уже прокатился на одном из БМП.