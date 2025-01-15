Німеччина передасть Україні ракети до Iris-T на суму в 60 млн євро

Німеччина передасть 60 ракет для системи ППО Iris-T із власних запасів. Постачання стане результатом переговорів, проведених міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом з президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DBwV.
Зазначається, що Німеччина надасть Україні 60 додаткових ракет для системи протиповітряної оборони Iris-T для захисту від російських атак у короткостроковій перспективі. Поставка буде здійснена з запасів Бундесверу і є результатом урядових переговорів, проведених міністром оборони Борисом Пісторіусом у Києві.
Вартість ракет становить близько 60 мільйонів євро. Однак через складну ситуацію в Україні рішення було прийнято без уточнення подальшого фінансування.
Варто зауважити, що за даними ЗМІ, раніше йшлось про 48 ракет загальною вартістю близько 70 мільйонів євро.
IRIS-T стала основою для створення наземної системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Ця система здатна перехоплювати повітряні цілі на відстані до 40 км і на висоті до 20 км. Україна отримала такі комплекси від Німеччини, і вони вже продемонстрували високу ефективність у захисті критичної інфраструктури від російських ракетних атак. IRIS-T SLM працює в автоматичному режимі та може інтегруватися з іншими системами ППО для створення багаторівневої оборони.
Комплекси IRIS-T стали важливим елементом захисту українського неба. Вони допомагають успішно перехоплювати російські ракети та дрони-камікадзе, знижуючи загрозу для мирного населення та інфраструктури. Своєчасне розгортання цих систем дозволяє Україні посилювати свою обороноздатність і закривати стратегічно важливі об’єкти від повітряних атак
Наприкінці грудня минулого року Німеччина передала Україні новий пакет військової підтримки. Серед іншого він включав в себе системи протиповітряної оборони IRIS-T та Patriot. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Також ми писали, що Берлін відправив до України шостий комплекс ППО IRIS-T.
А сьогодні стало відомо, уряд Німеччини оновив перелік переданої Україні військової допомоги. Було поставлено тисячі артилерійських снарядів та ударні дрони.
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