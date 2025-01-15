Германия передаст Украине ракеты к Iris-T на сумму в 60 млн евро

Отмечается, что Германия предоставит Украине 60 дополнительных ракет для системы противовоздушной обороны Iris-T для защиты от российских атак в краткосрочной перспективе. Поставка будет осуществлена из запасов Бундесвера и является результатом правительственных переговоров, проведенных министром обороны Борисом Писториусом в Киеве.

Стоимость ракет составляет около 60 миллионов евро. Однако из-за сложной ситуации в Украине решение было принято без уточнения дальнейшего финансирования.

Стоит заметить, что по данным СМИ, ранее речь шла о 48 ракетах общей стоимостью около 70 миллионов евро.

ПВО IRIS-T

IRIS-T стала основой для создания наземной системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Эта система способна перехватывать воздушные цели на расстоянии до 40 км и на высоте до 20 км. Украина получила такие комплексы от Германии, и они уже продемонстрировали высокую эффективность в защите критической инфраструктуры от российских ракетных атак. IRIS-T SLM работает в автоматическом режиме и может интегрироваться с другими системами ПВО для создания многоуровневой обороны.

Значение IRIS-T для Украины

Комплексы IRIS-T стали важным элементом защиты украинского неба. Они помогают успешно перехватывать российские ракеты и дроны-камикадзе, снижая угрозу для мирного населения и инфраструктуры. Своевременное развертывание этих систем позволяет Украине усиливать свою обороноспособность и закрывать стратегически важные объекты от воздушных атак

Помощь от Германии

В конце декабря прошлого года Германия передала Украине новый пакет военной поддержки. Среди прочего он включал в себя системы противовоздушной обороны IRIS-T и Patriot. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Также мы писали, что Берлин отправил в Украину шестой комплекс ПВО IRIS-T.