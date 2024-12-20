Німеччина відправила в Україну ще один ЗРК IRIS-T, - Шольц

Німеччина відправила до України шостий комплекс протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T в рамках військової підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий проєкт German Aid to Ukraine, який цитує канцлера Німеччини Олафа Шольца на брифінгу після засідання Європейської ради.

"Наразі поставляється ще одна система IRIS-T, я думаю, сьогодні, а також Gepard SPAAG, які ми продовжуємо поставляти разом з усіма боєприпасами, виробництво яких ми відновили. ", - заявив канцлер.

"Мілітарний" уточнює, що канцлер не уточнював про який саме ЗРК йде мова - SLS чи SLM. Обидва комплекси відрізняються один від одного ракетами, шасі, а також дальністю перехоплення повітряних цілей.

Моніторинговий проєкт, своєю чергою, пише саме про SLS.

Підтримка Німеччини України

Німеччина відіграє важливу роль як союзник України, надаючи військову, гуманітарну та фінансову допомогу в умовах повномасштабної війни. З початку повномасштабної війни уряд Німеччини передав Києву сучасне військове обладнання. Серед нього - самохідні артилерійські установки, системи протиповітряної оборони, бойові танки, піхотні бойові машини, а також інші види озброєння.

Нещодавно Шольц анонсував новий пакет військової допомоги Києву, згідно з яким Україна до кінця року отримає дві системи протиповітряної оборони (ППО) Iris-T й не тільки.