ua en ru
Пт, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Німеччина відправила в Україну ще один ЗРК IRIS-T, - Шольц

П'ятниця 20 грудня 2024 11:02
UA EN RU
Німеччина відправила в Україну ще один ЗРК IRIS-T, - Шольц Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина відправила до України шостий комплекс протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T в рамках військової підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий проєкт German Aid to Ukraine, який цитує канцлера Німеччини Олафа Шольца на брифінгу після засідання Європейської ради.

"Наразі поставляється ще одна система IRIS-T, я думаю, сьогодні, а також Gepard SPAAG, які ми продовжуємо поставляти разом з усіма боєприпасами, виробництво яких ми відновили. ", - заявив канцлер.

"Мілітарний" уточнює, що канцлер не уточнював про який саме ЗРК йде мова - SLS чи SLM. Обидва комплекси відрізняються один від одного ракетами, шасі, а також дальністю перехоплення повітряних цілей.

Моніторинговий проєкт, своєю чергою, пише саме про SLS.

Підтримка Німеччини України

Німеччина відіграє важливу роль як союзник України, надаючи військову, гуманітарну та фінансову допомогу в умовах повномасштабної війни. З початку повномасштабної війни уряд Німеччини передав Києву сучасне військове обладнання. Серед нього - самохідні артилерійські установки, системи протиповітряної оборони, бойові танки, піхотні бойові машини, а також інші види озброєння.

Нещодавно Шольц анонсував новий пакет військової допомоги Києву, згідно з яким Україна до кінця року отримає дві системи протиповітряної оборони (ППО) Iris-T й не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Ракетний удар по Києву: названі наслідки атаки
Ракетний удар по Києву: названі наслідки атаки
DAILY
Не OnlyFans єдиним: як Податкова дізнається про закордонні доходи українців
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Не OnlyFans єдиним: як Податкова дізнається про закордонні доходи українців