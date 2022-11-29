Німеччина передасть Україні 350 генераторів і 56 млн євро на ремонт енергетичних об’єктів

Уряд Німеччини надає Україні 56 мільйонів євро на ремонт об’єктів енергетичної системи, а також понад 350 генераторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.
"Наразі федеральний уряд надав короткострокову фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури у розмірі приблизно 56 мільйонів євро, а також Німеччина надає понад 350 генераторів", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що цей пакет допомоги обговорили по телефону у вівторок, 29 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський. Окрім цього, вони говорили щодо політичної, військової та гуманітарної ситуації в українській державі.
Також повідомляється, що Зеленський розповів Олафу про наслідки ударів росії по цивільній інфраструктурі, на що Олаф відповів, що цей пакет - короткострокова допомога. Також він заявив про підтримку і подальшу допомогу в протиповітряній обороні.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Німеччина має намір продовжувати постачання зенітних установок Gepard до України та працює над цим питанням.
Також раніше ми писали, що посол України Олексій Макеєв закликає Німеччину посилити підтримку. Зокрема, дипломат попросив надати Україні генератори та додаткове озброєння.
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