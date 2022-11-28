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Посол України попросив Німеччину надати генератори та додаткове озброєння

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Берлін, Понеділок 28 листопада 2022 13:05
Посол України попросив Німеччину надати генератори та додаткове озброєння Фото: посол України в Німеччині Олексій Макеєв (facebook com oleksii makeiev)
Автор: Наталія Юрченко

Посол України Олексій Макеєв закликає Німеччину посилити підтримку. Зокрема, дипломат попросив надати Україні генератори та додаткове озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Макеєв закликав владу Німеччину передати Україні генератори, трансформатори та інше обладнання для ліквідації наслідків ракетних ударів по енергетичних об'єктах України.

Також посол наголосив, що Україна потребує і додаткових систем ППО, аби боротися з російськими ракетами. Він підкреслив, що німецький комплекс IRIS-T рятує життя українцям.

Проте Макеєв додав, що українські війська також очікують на додаткові БМП та танки.

"Ми зараз знаходимося в довірчому діалозі з федеральним урядом. Нам потрібна зброя, щоб виграти цю війну", - підкреслив дипломат.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні додаткові танкові тягачі Oshkosh та автомобілі.

Також зазначимо, що військові та президент Володимир Зеленський попередили українців, що Росія готується до нових атак. Ворог вивів у Чорне море ракетоносій.

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