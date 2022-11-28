Посол України попросив Німеччину надати генератори та додаткове озброєння
Посол України Олексій Макеєв закликає Німеччину посилити підтримку. Зокрема, дипломат попросив надати Україні генератори та додаткове озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Макеєв закликав владу Німеччину передати Україні генератори, трансформатори та інше обладнання для ліквідації наслідків ракетних ударів по енергетичних об'єктах України.
Також посол наголосив, що Україна потребує і додаткових систем ППО, аби боротися з російськими ракетами. Він підкреслив, що німецький комплекс IRIS-T рятує життя українцям.
Проте Макеєв додав, що українські війська також очікують на додаткові БМП та танки.
"Ми зараз знаходимося в довірчому діалозі з федеральним урядом. Нам потрібна зброя, щоб виграти цю війну", - підкреслив дипломат.
Нагадаємо, Німеччина передала Україні додаткові танкові тягачі Oshkosh та автомобілі.
Також зазначимо, що військові та президент Володимир Зеленський попередили українців, що Росія готується до нових атак. Ворог вивів у Чорне море ракетоносій.
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