Германия передаст Украине 350 генераторов и 56 млн евро на ремонт энергетических объектов

"В настоящее время федеральное правительство предоставило краткосрочную финансовую помощь для ремонта энергетической инфраструктуры в размере примерно 56 миллионов евро, а также Германия предоставляет более 350 генераторов", - говорится в сообщении.

Отмечено, что этот пакет помощи обсудили по телефону во вторник, 29 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский. Кроме этого, они говорили о политической, военной и гуманитарной ситуации в украинском государстве.

Также сообщается, что Зеленский рассказал Олафу о последствиях ударов России по гражданской инфраструктуре, на что Олаф ответил, что этот пакет - краткосрочная помощь. Также он заявил о поддержке и дальнейшей помощи в противовоздушной обороне.