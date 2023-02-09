Німеччина передасть Словаччині ППО для захисту кордону з Україною
Німеччина направить до Словаччини системи протиповітряної оборони. Їх використовуватимуть для захисту кордону з Україною.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявили в Міноборони Словаччини.
У заяві оборонного відомства сказано, що йдеться про зенітні системи MANTIS, які призначені для захисту від ракетних, мінометних або артилерійських обстрілів. Їх зазвичай розміщують біля військових баз.
"MANTIS посилить захист східного кордону з Україною, який охороняється силами та засобами словацьких збройних сил", - зазначають у Міноборони Словаччини.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Польща 23 січня почала переміщати системи ППО Patriot, які Німеччина надала їй для захисту кордону з Україною.
Також ми писали, що 14 січня під час масованого удару Росії по Україні на території Молдови впала ракета.
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