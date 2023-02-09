Ілюстративне фото: Німеччина передасть Словаччині ППО для захисту кордону з Україною (Rheinmetall Air Defence AG)

Німеччина направить до Словаччини системи протиповітряної оборони. Їх використовуватимуть для захисту кордону з Україною.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявили в Міноборони Словаччини.