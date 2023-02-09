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Германия передаст Словакии ПВО для защиты границы с Украиной

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Братислава, Четверг 09 февраля 2023 19:14
Германия передаст Словакии ПВО для защиты границы с Украиной Иллюстративное фото: Германия передаст Словакии ПВО для защиты границы с Украиной (Rheinmetall Air Defence AG)
Автор: Иван Носальский

Германия направит в Словакию системы противовоздушной обороны. Их будут использовать для защиты границы с Украиной.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об заявили в Минобороны Словакии.

В заявлении оборонного ведомства сказано, что речь идет о зенитных системах MANTIS, которые предназначены для защиты от ракетных, минометных или артиллерийских обстрелов. Их обычно размещают возле военных баз.

"MANTIS усилит защиту восточной границы с Украиной, охраняемой силами и средствами словацких вооруженных сил", - отмечают в Минобороны Словакии.

Напомним, ранее стало известно, что Польша 23 января начала перемещать системы ПВО Patriot, которые Германия предоставила ей для защиты границы с Украиной.

Также мы писали, что 14 января во время массированного удара России по Украине на территории Молдовы упала ракета.

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