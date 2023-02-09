Иллюстративное фото: Германия передаст Словакии ПВО для защиты границы с Украиной (Rheinmetall Air Defence AG)

Германия направит в Словакию системы противовоздушной обороны. Их будут использовать для защиты границы с Украиной.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об заявили в Минобороны Словакии.