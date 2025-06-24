Німеччина передала Україні системи для виявлення ворожих дронів

Так, відомство отримало від уряду Німеччини сучасні системи радіоелектронної розвідки. Обладнання використовуватимуть для виявлення ворожих дронів та захисту об’єктів критичної інфраструктури по всій країні.

Офіційна передача техніки відбулася за участю заступника міністра внутрішніх справ Василя Тетері, посла Німеччини в Україні Мартіна Єґера та інших представників обох сторін. Гості також ознайомилися з трофейною технікою ворога, включно з іранськими дронами "Шахед", і дізналися про можливості українських систем сканування повітряного простору та радіоелектронної боротьби.

За словами директора Департаменту авіаційної безпеки МВС Сергія Науменка, ці системи вже інтегровані в комплексну оборону інфраструктурних об’єктів.

"Ці технології суттєво підвищують нашу обороноздатність, дозволяють своєчасно виявляти загрози та ефективно їм протидіяти", - наголосив Науменко.

Сторони підтвердили важливість подальшої співпраці між Україною та Німеччиною у сфері безпеки, зокрема в умовах постійної ракетної та дронової загрози.