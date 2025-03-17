Gepard, дрони Vector та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Уряд Німеччини у понеділок, 17 березня, оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли три установки Gepard, ракети для IRIS-T та боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.

У переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини 24 броньовані машини MRAP, боєприпаси для танків Leopard, та боєприпаси для БПМ Marder.

Що ще у оновленому списку:

10 тисяч боєприпасів для Gepard;

5 тисяч боєприпасів 155-мм;

2 тисячі боєприпасів 122-мм;

50 розвіддронів VECTOR (всього 549)

30 гусеничних дронів Gereon RCS;

30 систем виявлення дронів.

Також вказано, що Україна отримала дві бронемашини для розчищення мінних полів WISENT 1, 100 переносних систем розмінування та два мінних трали. У списку 8 тисяч боєприпасів для 120-мм міномета

А також лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби, штурмові гвинтівки, аптечки.

Допомога Україні від Німеччини

Раніше ми писали про те, що Німеччина готує для України нові великі пакети військової допомоги, які можуть надати у першому півріччі 2025 року. До таких пакетів увійдуть, зокрема, системи ППО, танки та гаубиці.

Водночас, видання Der Spiegel писало, що Олаф Шольц начебто виступає проти виділення для України додаткової допомоги на 3 млрд євро.