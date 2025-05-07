Ракети до IRIS-T, боєприпаси й не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети до IRIS-T, боєприпаси, безпілотники, засоби розмінування тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини.

Варто зазначити, що перелік наданої Україні оновили вчора, 7 травня, у перший день нового уряду Фрідріха Мерца.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Німеччина готує для України нові великі пакети військової допомоги, які можуть надати у першому півріччі 2025 року. До таких пакетів увійдуть, зокрема, системи ППО, танки та гаубиці.

У березні уряд Німеччини оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли три установки Gepard, ракети для IRIS-T та боєприпаси.

Окрім того, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підписав закон, який передбачає мільярдні інвестиції в оборону та інфраструктуру. Це також розблокує 3 млрд євро на військову допомогу Україні.

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