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Ракети до IRIS-T, боєприпаси й не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Середа 07 травня 2025 21:35
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Ракети до IRIS-T, боєприпаси й не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги Фото: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги (defence-ua.com)
Автор: Тетяна Степанова

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети до IRIS-T, боєприпаси, безпілотники, засоби розмінування тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини.

Варто зазначити, що перелік наданої Україні оновили вчора, 7 травня, у перший день нового уряду Фрідріха Мерца.

У списку, зокрема, 66 ​​​​транспортних засобів із захистом від мінної засідки MRAP, 4 транспортних засоби кінетичного захисту, 3 колісних гаубиці Zuzana-2.

Також Україна отримала:

  • ракети для комплексів ППО IRIS-T SLM;
  • боєприпаси для основних бойових танків Leopard-2;
  • майже 40 тисяч набоїв для САУ Gepard;
  • 27 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
  • 1 тисячу артилерійських боєприпасів 122-мм калібру;
  • 70 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами;
  • 150 озброєних безпілотників HF-1;
  • 20 наземних безпілотних апаратів;
  • 6 машин Bergepanzer-2 із запасними частинами;
  • 4 машини розмінування WISENT-1 із запасними частинами;
  • 2 плуги для розмінування;
  • 41 наземну радіолокаційну станцію спостереження;
  • десятки лазерних далекомірів, інфрачервоних біноклів, водолазних скутерів, транспортні засоби прикордонної служби;
  • протитанкові гармати RGW 90;
  • штурмові гвинтівки G3 і MK 556.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Німеччина готує для України нові великі пакети військової допомоги, які можуть надати у першому півріччі 2025 року. До таких пакетів увійдуть, зокрема, системи ППО, танки та гаубиці.

У березні уряд Німеччини оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли три установки Gepard, ракети для IRIS-T та боєприпаси.

Окрім того, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підписав закон, який передбачає мільярдні інвестиції в оборону та інфраструктуру. Це також розблокує 3 млрд євро на військову допомогу Україні.

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