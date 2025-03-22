Німеччина зробила фінальний крок до виділення 3 млрд євро Україні

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підписав закон, який передбачає мільярдні інвестиції в оборону та інфраструктуру. Це також розблокує 3 млрд євро на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Зазначається, що Штайнмаєр підписав закон, який практично скасовує правило "боргового гальма". Тепер його має опублікувати федеральний вісник законів.

Витрати на оборону, розвідслужби та кібербезпеку, що перевищують 1% ВВП, звільнять від боргового правила. Важливо, що це також розблокує виділення 3 млрд євро на військову допомогу Україні.

Відповідно до схваленого закону, протягом наступних 12 років на інвестиції в інфраструктуру може бути залучено 500 млрд євро. Федеральні землі мають використати 100 млрд євро для своєї інфраструктури, 300 млрд євро буде передано в розпорядження німецького уряду, а решту 100 млрд євро - для захисту клімату.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 21 березня, верхня палата парламенту Німеччини схвалила законопроєкт, а також бюджетний комітет Бундестагу ухвалив відповідне рішення.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала це рішення і наголосила, що вкрай важлива, оскільки ситуація в Україні стає складнішою. Вона додала, що Україні терміново потрібно більше зенітних ракет, артилерійських боєприпасів, запчастин і систем озброєння.