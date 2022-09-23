Німеччина передала Україні ще 6 "зеніток" Gepard і снаряди: що ще на черзі (список)

Німеччина передала Україні ще шість зенітних самохідних установок Gepard та 6000 боєприпасів до них. Таким чином, кількість отриманих "зеніток" для ЗСУ наблизилася до 30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міноборони Німеччини.

Також в Україну було передано близько 6 000 патронів та 3 000 снарядів "натовського" калібру 155мм (1000 сигнальних та 2000 димових).

Разом з тим було оголошено повний список того, що ще готується до відправлення в Україну, а саме:

чотири САУ Panzerhaubitze 2000 з боєкомплектом

з боєкомплектом дві РСЗВ MARS II з боєзапасом

50 бронемашин Dingo

"зимовий пакет" (термобілизна, електрогенератори, намети та харчування)

Разом з тим, Україна також може отримати від Німеччини: