Німеччина передала Україні ще 6 "зеніток" Gepard і снаряди: що ще на черзі (список)

Німеччина передала Україні ще шість зенітних самохідних установок Gepard та 6000 боєприпасів до них. Таким чином, кількість отриманих "зеніток" для ЗСУ наблизилася до 30.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міноборони Німеччини.
Також в Україну було передано близько 6 000 патронів та 3 000 снарядів "натовського" калібру 155мм (1000 сигнальних та 2000 димових).
Разом з тим було оголошено повний список того, що ще готується до відправлення в Україну, а саме:
Разом з тим, Україна також може отримати від Німеччини:
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський закликав Берлін надати ЗСУ сучасні німецькі танки, оскільки мова йде про питання виживання.
Додамо, як пише видання Politico, Німеччина не наважується поставити M-1 Abrams та Leopard частково через проблеми з навчанням та логістикою на полі бою.
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