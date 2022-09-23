Германия передала Украине еще 6 "зениток" Gepard и снаряды: что еще на очереди (список)

Германия передала Украине еще шесть самоходных зенитных установок Gepard и 6000 боеприпасов к ним. Таким образом, количество полученных "зениток" для ВСУ приблизилось к 30.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Минобороны Германии.
Также в Украину было передано около 6000 патронов и 3000 снарядов "натовского" калибра 155мм (1000 сигнальных и 2000 дымовых).
Вместе с тем был объявлен полный список того, что еще готовится к отправке в Украину, а именно:
Вместе с тем Украина также может получить от Германии:
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский призвал Берлин предоставить ВСУ современные немецкие танки, поскольку речь идет о вопросах выживания.
Как пишет издание Politico, Германия не решается поставить M-1 Abrams и Leopard частично из-за проблем с обучением и логистикой на поле боя.
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