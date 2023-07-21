Німеччина передала Україні перші 10 танків Leopard 1

Окрім танків Німеччина передала Україні 20 кулеметів MG3 для танків Leopard 2, БМП Marder та інженерних танків Dachs.

У новий пакет допомоги також входять:

1 035 снарядів калібру 155 мм

1064 димові боєприпаси 155 мм калібру

мостова система та 12 причепів

10 наземних оглядових радарів

16 вантажівок Zetros

4 автомобілі для патрулювання кордону

100 тисяч аптечок

Leopard 1 для України

Німеччина пообіцяла передати Україні понад 100 танків Leopard 1 до кінця 2023 року.

Такі танки мають 105-мм гармату і спарений кулемет MG3 7,62 мм. Техніка до 1980-х років вважалася основним бойовим танком Німеччини.

При цьому версія Leopard 1A5 є останньою серійною моделлю. Вона оснащена комп'ютеризованою системою управління вогнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 з тепловізором Carl Zeiss, яка була створена на основі системи сучасного Leopard 2.

Більше про Leopard 1 можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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