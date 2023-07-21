Германия передала Украине первые 10 танков Leopard 1

Кроме танков Германия передала Украине 20 пулеметов MG3 для танков Leopard 2, БМП Marder и инженерных танков Dachs.

В новый пакет помощи также входят:

1035 снарядов калибра 155 мм

1064 дымовых боеприпасов 155 мм калибра

мостовая система и 12 прицепов

10 наземных смотровых радаров

16 грузовиков Zetros

4 автомобиля для патрулирования границы

100 тысяч аптечек

Leopard 1 для Украины

Германия пообещала передать Украине более 100 танков Leopard 1 до конца 2023 года.

Такие танки имеют 105-мм пушку и спаренный пулемет MG3 7,62 мм. Техника до 80-х годов считалась основным боевым танком Германии.

При этом версия Leopard 1A5 является последней серийной моделью. Она оснащена компьютеризированной системой управления огнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 с тепловизором Carl Zeiss, созданной на основе системы современного Leopard 2.

Больше о Leopard 1 можете узнать в материале РБК-Украина.

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