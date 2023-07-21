RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия передала Украине первые 10 танков Leopard 1

Фото: Германия передала Украине первые 10 танков Leopard 1 (wikipedia)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина получила от Германии первые десять танков Leopard 1А5. В общей сложности Берлин должен представлять украинским защитникам более 100 танков этого вида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое правительство.

Кроме танков Германия передала Украине 20 пулеметов MG3 для танков Leopard 2, БМП Marder и инженерных танков Dachs.

В новый пакет помощи также входят:

  • 1035 снарядов калибра 155 мм
  • 1064 дымовых боеприпасов 155 мм калибра
  • мостовая система и 12 прицепов
  • 10 наземных смотровых радаров
  • 16 грузовиков Zetros
  • 4 автомобиля для патрулирования границы
  • 100 тысяч аптечек

Leopard 1 для Украины

Германия пообещала передать Украине более 100 танков Leopard 1 до конца 2023 года.

Такие танки имеют 105-мм пушку и спаренный пулемет MG3 7,62 мм. Техника до 80-х годов считалась основным боевым танком Германии.

При этом версия Leopard 1A5 является последней серийной моделью. Она оснащена компьютеризированной системой управления огнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 с тепловизором Carl Zeiss, созданной на основе системы современного Leopard 2.

Больше о Leopard 1 можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Танк LeopardВоенная помощь