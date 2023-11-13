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Німеччина передасть Україні партію гуманітарної допомоги: що до неї увійде

Архівне фото: Німеччина передала Україні партію гуманітарної допомоги (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина передасть Україні партію гуманітарної допомоги. Йдеться про будівельне обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини.

Наразі Федеральне агентство технічної допомоги готує поставку допомоги Україні.

Фото: Допомога (twitter.com/THWLeitung)

Зазначається, що вона здебільшого міститиме будівельне обладнання, матеріали, зокрема транспортери, міні-екскаватори, драбини, тачки, бетонозмішувачі та інструменти.

Допомога від Німеччини

Берлін із самого початку вторгнення в Україну надає Києву допомогу. Йдеться про військові поставки, гуманітарну та фінансову допомогу.

Міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина має намір у 2024 році подвоїти військову допомогу Україні. Замість раніше закладених у федеральному бюджеті 4 млрд євро на ці цілі планується витратити 8 млрд євро.

Також Німеччина виділила Україні 200 млн євро фінансової допомоги. Гроші підуть на відновлення країни внаслідок війни.

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