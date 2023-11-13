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Германия передаст Украине партию гуманитарной помощи: что в нее войдет

Архивное фото: Германия передала Украине партию гуманитарной помощи (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия передаст Украине партию гуманитарной помощи. Речь идет о строительном оборудовании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральное агентство технической помощи Германии.

Сейчас Федеральное агентство технической помощи готовит поставку помощи Украине.

Фото: Помощь (twitter.com/THWLeitung)

Отмечается, что она в основном будет содержать строительное оборудование, материалы, в частности транспортеры, мини-экскаваторы, лестницы, тачки, бетоносмесители и инструменты.

Помощь от Германии

Берлин с самого начала вторжения в Украину оказывает помощь Киеву. Речь идет о военных поставках, гуманитарной и финансовой помощи.

Министр обороны Борис Писториус сообщил, что Германия намерена в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо ранее заложенных в федеральном бюджете 4 млрд. евро на эти цели планируется потратить 8 млрд. евро.

Также Германия выделила Украине 200 млн евро финансовой помощи. Деньги пойдут на восстановление страны в результате войны.

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