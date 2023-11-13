ua en ru
Пн, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина передасть Україні партію гуманітарної допомоги: що до неї увійде

Понеділок 13 листопада 2023 22:11
UA EN RU
Німеччина передасть Україні партію гуманітарної допомоги: що до неї увійде Архівне фото: Німеччина передала Україні партію гуманітарної допомоги (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина передасть Україні партію гуманітарної допомоги. Йдеться про будівельне обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини.

Наразі Федеральне агентство технічної допомоги готує поставку допомоги Україні.

Німеччина передасть Україні партію гуманітарної допомоги: що до неї увійде

Фото: Допомога (twitter.com/THWLeitung)

Зазначається, що вона здебільшого міститиме будівельне обладнання, матеріали, зокрема транспортери, міні-екскаватори, драбини, тачки, бетонозмішувачі та інструменти.

Допомога від Німеччини

Берлін із самого початку вторгнення в Україну надає Києву допомогу. Йдеться про військові поставки, гуманітарну та фінансову допомогу.

Міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина має намір у 2024 році подвоїти військову допомогу Україні. Замість раніше закладених у федеральному бюджеті 4 млрд євро на ці цілі планується витратити 8 млрд євро.

Також Німеччина виділила Україні 200 млн євро фінансової допомоги. Гроші підуть на відновлення країни внаслідок війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Фальстарт. Чи була "помилкою" новина РФ про відхід з Херсонської області: думка експерта
Фальстарт. Чи була "помилкою" новина РФ про відхід з Херсонської області: думка експерта
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом