ua en ru
Пн, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия передаст Украине партию гуманитарной помощи: что в нее войдет

Понедельник 13 ноября 2023 22:11
UA EN RU
Германия передаст Украине партию гуманитарной помощи: что в нее войдет Архивное фото: Германия передала Украине партию гуманитарной помощи (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия передаст Украине партию гуманитарной помощи. Речь идет о строительном оборудовании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральное агентство технической помощи Германии.

Сейчас Федеральное агентство технической помощи готовит поставку помощи Украине.

Германия передаст Украине партию гуманитарной помощи: что в нее войдет

Фото: Помощь (twitter.com/THWLeitung)

Отмечается, что она в основном будет содержать строительное оборудование, материалы, в частности транспортеры, мини-экскаваторы, лестницы, тачки, бетоносмесители и инструменты.

Помощь от Германии

Берлин с самого начала вторжения в Украину оказывает помощь Киеву. Речь идет о военных поставках, гуманитарной и финансовой помощи.

Министр обороны Борис Писториус сообщил, что Германия намерена в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо ранее заложенных в федеральном бюджете 4 млрд. евро на эти цели планируется потратить 8 млрд. евро.

Также Германия выделила Украине 200 млн евро финансовой помощи. Деньги пойдут на восстановление страны в результате войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Фальстарт. Была ли "ошибкой" новость РФ об отходе из Херсонской области: мнение эксперта
Фальстарт. Была ли "ошибкой" новость РФ об отходе из Херсонской области: мнение эксперта
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом