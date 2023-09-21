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Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: що до нього увійшло

Четвер 21 вересня 2023 17:30
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Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: що до нього увійшло Ілюстративне фото: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

Зокрема, Берлін передав Києву 17 терміналів супутникового звʼязку SatCom.

До пакета також увійшли:

  • 1 антенний підсилювач;
  • 4 тягача HX81 і 4 причепа до них;
  • 12 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
  • запчастини WISENT.

Допомога Україні від Німеччини

Зазначимо, що Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають Україні військові допомогу. Так, наші захисники отримували від Берліна танки Leopard, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони, різні види артилерії тощо.

У пакеті військової допомоги від 17 серпня Німеччина передала ЗСУ дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T.

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Військова допомога
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