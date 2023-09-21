Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: що до нього увійшло
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти російської агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.
Зокрема, Берлін передав Києву 17 терміналів супутникового звʼязку SatCom.
До пакета також увійшли:
- 1 антенний підсилювач;
- 4 тягача HX81 і 4 причепа до них;
- 12 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
- запчастини WISENT.
Допомога Україні від Німеччини
Зазначимо, що Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають Україні військові допомогу. Так, наші захисники отримували від Берліна танки Leopard, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони, різні види артилерії тощо.
У пакеті військової допомоги від 17 серпня Німеччина передала ЗСУ дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.