Германия передала Украине новый пакет помощи: что в него вошло
Иллюстративное фото: Германия передала Украине новый пакет помощи (Getty Images)
Германия передала Украине новый пакет военной помощи для борьбы с российской агрессией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.
В частности, Берлин передал в Киеву 17 терминалов спутниковой связи SatCom.
В пакет также вошли:
- 1 антенный усилитель;
- 4 тягача HX81 и 4 прицепа к ним;
- 12 грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
- запчасти WISENT.
Помощь Украине от Германии
Отметим, что Германия является одним из лидеров среди стран, которые оказывают Украине военную помощь. Так, наши защитники получали от Берлина танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны, разные виды артиллерии.
В пакете военной помощи от 17 августа Германия передала ВСУ две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T.
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