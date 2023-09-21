ua en ru
Чт, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия передала Украине новый пакет помощи: что в него вошло

Четверг 21 сентября 2023 17:30
UA EN RU
Германия передала Украине новый пакет помощи: что в него вошло Иллюстративное фото: Германия передала Украине новый пакет помощи (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия передала Украине новый пакет военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.

В частности, Берлин передал в Киеву 17 терминалов спутниковой связи SatCom.

В пакет также вошли:

  • 1 антенный усилитель;
  • 4 тягача HX81 и 4 прицепа к ним;
  • 12 грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
  • запчасти WISENT.

Помощь Украине от Германии

Отметим, что Германия является одним из лидеров среди стран, которые оказывают Украине военную помощь. Так, наши защитники получали от Берлина танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны, разные виды артиллерии.

В пакете военной помощи от 17 августа Германия передала ВСУ две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь
NEWS
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны