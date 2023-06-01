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Німеччина передала Україні наземні безпілотники THeMIS та боєприпаси для Leopard 1

Фото: Німеччина передала Україні наземні безпілотники THeMIS та боєприпаси для Leopard 1 (wikipedia)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина передала Україні сім гусеничних безпілотних платформ THeMIS та боєприпаси для танків Leopard 1 для захисту від російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.

Окрім того, Україна отримала від Німеччини сім

До того ж, Берлін планує передати українським захисникам

Наземні безпілотники THeMIS

THeMIS - це багатофункціональна безпілотна гусенична платформа. В основному їх використовується для евакуації поранених та підвозу боєприпасів. Також THeMIS можуть застосовувати для знешкодження боєприпасів чи підтримки розвідувальних операцій.

Платформою управляють за допомогою пульта дистанційного керування. Його також можна запрограмувати на самостійне переміщення між різними точками. Швидкість THeMIS становить 25 км/год.

THeMIS оснащений гібридним дизельно-електричним двигуном та має вантажопідйомність у 750 кг.

Зазначимо, що Україна вже має на озброєнні THeMIS - їх їй передала Естонія.

Взаємодія України та Німеччини

Зазначимо, що Німеччина підтримує Україну у війні проти України. Вона передає державі військову допомогу та озброєння.

Так. нещодавно Україна офіційно попросила Берлін передати далекобійні ракети Taurus з радіусом дії до 500 км, що дозволили б Києві бити по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту.

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Військова допомога