RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия передала Украине наземные беспилотники THeMIS и боеприпасы для Leopard 1

Фото: Германия передала Украине наземные беспилотники THeMIS и боеприпасы для Leopard 1 (wikipedia)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия передала Украине семь гусеничных беспилотных платформ THeMIS и боеприпасы для танков Leopard 1 для защиты от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкого правительства.

Кроме того, Украина получила от Германии семь

К тому же Берлин планирует передать украинским защитникам

Наземные беспилотники THeMIS

THeMIS - это многофункциональная беспилотная гусеничная платформа. В основном они используются для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов. Также THeMIS могут использоваться для обезвреживания боеприпасов или поддержки разведывательных операций.

Платформой управляют с помощью пульта дистанционного управления. Его также можно запрограммировать на самостоятельное перемещение между разными точками. Скорость THeMIS составляет 25 км/ч.

THeMIS оснащен гибридным дизельно-электрическим двигателем и имеет грузоподъемность 750 кг.

Отметим, что у Украины уже есть вооружение THeMIS - их ей передала Эстония.

Взаимодействие Украины и Германии

Напомним, что Германия поддерживает Украину в войне против России. Она передает государству военную помощь и вооружение.

Так, недавно Украина официально попросила Берлин передать дальнобойные ракеты Taurus с радиусом действия до 500 км, что позволило бы Киеву бить по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь