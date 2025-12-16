Німеччина передала Україні дві системи ППО Patriot та дев'ятий Iris-T, - Пісторіус

Німеччина передала Збройним силам України дві системи протиповітряної оборони Patriot та вже дев'ятий комплекс ППО Iris-T.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.
"З моменту нашої останньої зустрічі ми значно посилили протиповітряну оборону України, зокрема завдяки поставці двох систем Patriot, обіцяних у серпні, що стало можливим завдяки нашим норвезьким партнерам, а також поставці дев'ятої системи Iris-T", – заявив Пісторіус.
За його словами, наступного року Німеччина також передасть України "значну кількість" ракет AIM-9 Sidewinder з німецьких арсеналів для посилення протиповітряної оборони України.
Крім того, за його словами, Берлін виділив Києву додаткові 200 млн доларів на закупівлю критично важливої зброї та боєприпасів з арсеналів США через механізм PURL НАТО.
Нагадаємо, раніше Британія у рамках зустрічі у форматі "Рамштайн" оголосила про виділення Україні великого пакету військової допомоги у сфері ППО у розмірі майже 685 млн євро.
За словами міністра оборони Британії Джона Гілі, Київ на ці гроші отримає системи протиповітряної оборони, ракети та автоматизовані турелі для збивання безпілотників.
Також раніше стало відомо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте сьогодні, 16 грудня, візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
До слова, 14 листопада міністр оборони України Денис Шмигаль заявив про те, що нова зустріч у форматі "Рамштайн" була запланована на 3 грудня. Чому саме її перенесли - поки що невідомо.