Німеччина передала Україні дві системи ППО Patriot та дев'ятий Iris-T, - Пісторіус

"З моменту нашої останньої зустрічі ми значно посилили протиповітряну оборону України, зокрема завдяки поставці двох систем Patriot, обіцяних у серпні, що стало можливим завдяки нашим норвезьким партнерам, а також поставці дев'ятої системи Iris-T", – заявив Пісторіус.

За його словами, наступного року Німеччина також передасть України "значну кількість" ракет AIM-9 Sidewinder з німецьких арсеналів для посилення протиповітряної оборони України.

Крім того, за його словами, Берлін виділив Києву додаткові 200 млн доларів на закупівлю критично важливої ​​зброї та боєприпасів з арсеналів США через механізм PURL НАТО.