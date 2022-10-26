Німеччина передала Україні додаткові РСЗВ та гаубиці

Реактивні системи залпового вогню MARS II передають з боєзапасом. Також разом з Нідерландами було передано 4 САУ Panzerhaubitze 2000. Додатково до цього Німеччина передала наступне:

2 надводні дрони;

6100 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

Боєкомплект 186 000 пострілів до 40-мм гранатометів.

З міркувань безпеки федеральний уряд утримається від надання додаткової інформації доти, доки передача не відбудеться.

Частина постачання пов'язана з ремонтними роботами або виробництво ще не завершено; крім того, як і раніше, надаються деякі послуги з навчання.

РСЗВ Mars II

Mіttlere Artillerie Raketen System - німецька реактивна система залпового вогню, яка була прийнята на озброєння Бундесверу в 1990 році. Ця пускова установка на гусеничному шасі фактично є ліцензійною копією американської M270 MLRS з незначними доопрацюваннями.

Артилерійська частина системи складається з двох одноразових блоків, в кожному з яких розміщується по шість транспортно-пускових контейнерів (ТПК) з реактивними боєприпасами калібру 227 або 237 мм. Забезпечується максимальна дальність ураження цілей на відстані 45 000 - 70 000 м, в залежності від боєприпасів. Система призначена для знищення скупчень живої сили та техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв’язку, а також для встановлення мінних полів методом дистанційного мінування.

САУ Panzerhaubitze 2000

Німецька самохідна артилерійська установка з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Для стрільби ці САУ використовують стандартні в арміях країн НАТО постріли роздільного заряджання. Ствол гармати з нарізним каналом має довжину 52 калібри. Боєкомплект установки складається із 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом - 30 км.