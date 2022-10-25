Німеччина незабаром передасть Україні РСЗВ MARS та гаубиці, - Штайнмаєр

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра під час спільного брифінгу з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Я сьогодні пообіцяв пану президенту, що скоро будуть передані дві системи MARS і також будуть чотири наші гаубиці PzH 2000. Протягом наступних днів вони будуть передані Україні", - заявив Штайнмаєр.

Він також нагадав, що Німеччина пообіцяла передати Україні чотири сучасні системи ППО IRIS-T, одну з яких уже отримали бійці ЗСУ.