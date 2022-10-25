ua ru
Вт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина незабаром передасть Україні РСЗВ MARS та гаубиці, - Штайнмаєр

Новость на русском →
Київ, Вівторок 25 жовтня 2022 22:28
Німеччина незабаром передасть Україні РСЗВ MARS та гаубиці, - Штайнмаєр Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Німеччина передасть Україні ракетні системи залпового вогню MARS та гаубиці PzH 2000.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра під час спільного брифінгу з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Я сьогодні пообіцяв пану президенту, що скоро будуть передані дві системи MARS і також будуть чотири наші гаубиці PzH 2000. Протягом наступних днів вони будуть передані Україні", - заявив Штайнмаєр.

Він також нагадав, що Німеччина пообіцяла передати Україні чотири сучасні системи ППО IRIS-T, одну з яких уже отримали бійці ЗСУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 25 жовтня Штайнмаєр приїхав до України з офіційним візитом.

Він провів переговори з Зеленським, під час яких глави держав обговорили тему постачання зброї Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Допомога Україні Штайнмаєр Військова допомога РСЗО Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський - Штайнмаєру: IRIS-T демонструє потужні результати, але однієї системи замало
Зеленський - Штайнмаєру: IRIS-T демонструє потужні результати, але однієї системи замало
DAILY
Атака на енергосистему. Як енергетики рятують країну від темряви
Надія Скляренкожурналіст, спеціально для РБК-Україна Атака на енергосистему. Як енергетики рятують країну від темряви