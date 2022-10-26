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Германия передала Украине дополнительные РСЗО и гаубицы

Фото: Германия передала Украине дополнительные РСЗО и гаубицы (lexikon de)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия передала Украине еще четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000 и две реактивные системы залпового огня MARS II.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного сайта Германии.

Реактивные системы залпового огня MARS II передают с боезапасом. Также вместе с Нидерландами было передано 4 САУ Panzerhaubitze 2000 года. Дополнительно к этому Германия передала следующее:

  • 2 надводные дроны;
  • 6100 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
  • Боекомплект 186 тысяч выстрелов к 40-мм гранатометов.

Из соображений безопасности федеральное правительство воздержится от предоставления дополнительной информации, пока передача не состоится.

Часть поставок связана с ремонтными работами или производство еще не завершено; кроме того, по-прежнему предоставляются некоторые услуги по обучению.

РСЗО Mars II

Mіttlere Artillerie Raketen System - немецкая реактивная система залпового огня, принятая на вооружение Бундесвера в 1990 году. Эта пусковая установка на гусеничном шасси фактически является лицензионной копией американской M270 MLRS с незначительными доработками.

Артиллерийская часть системы состоит из двух одноразовых блоков, в каждом из которых размещается по шесть транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) с реактивными боеприпасами калибра 227 или 237 мм. Обеспечивается максимальная дальность поражения целей на расстоянии 45 000 - 70 000 м, в зависимости от боеприпасов. Система предназначена для уничтожения скоплений живой силы и техники противника, артиллерийских батарей, ПВО, командных пунктов и узлов связи, а также для установки минных полей методом дистанционного минирования.

САУ Panzerhaubitze 2000

Немецкая самоходная артиллерийская установка с автоматической зарядной системой и высоким уровнем автоматизации всех систем. Для стрельбы эти САУ используют стандартные в армиях стран НАТО выстрелы раздельной зарядки. Ствол пушки с нарезным каналом имеет длину 52 калибра. Боекомплект установки состоит из 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Дальность стрельбы стандартным боеприпасом - 30 км.

Напомним, вчера президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия вскоре передаст Украине РСЗО MARS и гаубицы.

Также стало известно, что Германия в ближайшее время передаст Украине еще три системы противовоздушной обороны IRIS-T.

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