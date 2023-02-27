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Німеччина передала Україні більше мостоукладачів Biber, ніж планувалося спочатку

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Понеділок 27 лютого 2023 15:53
Німеччина передала Україні більше мостоукладачів Biber, ніж планувалося спочатку Фото: Німеччина передала Україні дев'ять мостоукладачів Biber (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Німеччини ухвалив рішення передати Збройним силам України більше танкових мостоукладачів Biber, ніж планувалося спочатку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Німеччини.

Раніше планувалося, що три одиниці Biber буде відправлено в Україну 2023 року.

Крім того, як допомогу Україні буде доставлено більше аптечок (120 тисяч замість 100 тисяч), вантажівок підвищеної прохідності Zetros (28 замість 20) і десять зимових камуфляжних сіток.

Нагадаємо, 26 лютого Німеччина передала Україні мостоукладальні машини та вантажівки у рамках військової допомоги.

Раніше глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна може отримати два батальйони Leopard 2.

Крім того, міністр зазначив, що Україна сама вирішуватиме, коли і як закінчувати війну.

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