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Німеччина передала ще 34 пікапи для ЗСУ

Фото: Німеччина передала Україні ще 34 пікапи для військових (twitter.com/GermanyinUA)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство закордонних справ Німеччини за останні три тижні передало українським військовим ще 34 пікапи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства Німеччини в Україні.

"Мобільність є важливим фактором обороноздатності та стійкості України. Для посилення Сил безпеки України МЗС Німеччини надало ще 34 пікапи за останні три тижні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Німеччина готує свій найбільший пакет військової підтримки для України. Він включає артилерію, засоби ППО, бойові броньовані машини та військово-інженерні засоби на суму понад 2,7 млрд євро.

До того ж черговий пакет військової допомоги Україні від Німеччини буде містити системи ППО IRIS-T.

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Військова допомога