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Германия передала еще 34 пикапа для ВСУ

Фото: Германия передала Украине еще 34 пикапа для военных (twitter.com/GermanyinUA)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел Германии за последние три недели передало украинским военным еще 34 пикапа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства Германии в Украине.

"Мобильность является важным фактором обороноспособности и устойчивости Украины. Для усиления Сил безопасности Украины МИД Германии предоставил еще 34 пикапа за последние три недели", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Германия готовит свой самый большой пакет военной поддержки для Украины. Он включает в себя артиллерию, средства ПВО, боевые бронированные машины и военно-инженерные средства на сумму более 2,7 млрд евро.

К тому же очередной пакет военной помощи Украине от Германии будет содержать системы ПВО IRIS-T.

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