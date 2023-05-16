ua ru
Вт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия передала еще 34 пикапа для ВСУ

Новина українською →
Вторник 16 мая 2023 17:20
Германия передала еще 34 пикапа для ВСУ Фото: Германия передала Украине еще 34 пикапа для военных (twitter.com/GermanyinUA)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел Германии за последние три недели передало украинским военным еще 34 пикапа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства Германии в Украине.

"Мобильность является важным фактором обороноспособности и устойчивости Украины. Для усиления Сил безопасности Украины МИД Германии предоставил еще 34 пикапа за последние три недели", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Германия готовит свой самый большой пакет военной поддержки для Украины. Он включает в себя артиллерию, средства ПВО, боевые бронированные машины и военно-инженерные средства на сумму более 2,7 млрд евро.

К тому же очередной пакет военной помощи Украине от Германии будет содержать системы ПВО IRIS-T.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь
NEWS
Наивысший топ-коррупционер. Детали дела главы Верховного Суда Князева и причем тут Жеваго
Наивысший топ-коррупционер. Детали дела главы Верховного Суда Князева и причем тут Жеваго
DAILY
Два дня под Бахмутом. Истории военных с самой горячей точки фронта – репортаж РБК-Украина
Виталий НосачФотокорреспондент Два дня под Бахмутом. Истории военных с самой горячей точки фронта – репортаж РБК-Украина