Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло

В новий пакет військової допомоги від Німеччини ввійшла техніка для нових зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM, важка транспортна техніка, "зенітки" проти Shahed-136 та інших дронів, боєприпаси та інше.

Загалом у новому пакеті допомоги від 13 липня 2023 року:

10 пунктів керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM;

10 прицільних лазерних установок для ЗРК IRIS-T SLM;

шість самохідних зенітних установок Gepard (раніше 34);

ще 6000 боєприпасів для Gepard;

3230 снарядів калібру 155 мм (раніше 24 000);

1184 155-міліметрових димових ;

24 192 боєприпаси калібру 40 мм (раніше 83 520);

мостоукладач Beaver (раніше передано дев'ять);

міст для Beaver (раніше чотири);

сідельний тягач 8x8 HX81 (раніше 31);

чотири напівпричепи (раніше 23);

два комплекти запчастин для дронів Vector;

п'ять патрульних позашляховиків (раніше 154).

Військова допомога від Німеччини

Нещодавно стало відомо, що Німеччина виділить для України 381 млн євро допомоги. Гроші підуть на гуманітарні потреби.

Також Німеччина планує передати Україні ще десятки зенітних установок Gepard. Мова йде про 45 зеніток.

Днями Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли радар для ППО TRML-4D та обладнання для розмінування.

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