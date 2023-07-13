Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло

Уряд Німеччини показав публічну частину нового пакету військової допомоги Україні, який вже передано Силам оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.
В новий пакет військової допомоги від Німеччини ввійшла техніка для нових зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM, важка транспортна техніка, "зенітки" проти Shahed-136 та інших дронів, боєприпаси та інше.
Загалом у новому пакеті допомоги від 13 липня 2023 року:
Нещодавно стало відомо, що Німеччина виділить для України 381 млн євро допомоги. Гроші підуть на гуманітарні потреби.
Також Німеччина планує передати Україні ще десятки зенітних установок Gepard. Мова йде про 45 зеніток.
Днями Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли радар для ППО TRML-4D та обладнання для розмінування.
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