Германия передала новый пакет военной помощи Украине: что в него вошло

Правительство Германии показало публичную часть нового пакета военной помощи Украине, который уже передан Силам обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.
В новый пакет военной помощи от Германии вошла техника для новых зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM, тяжелая транспортная техника, "зенитки" против Shahed-136 и других дронов, боеприпасы и прочее.
Всего в новом пакете помощи от 13 июля 2023 года:
Недавно стало известно, что Германия выделит для Украины 381 млн евро помощи. Деньги пойдут на гуманитарные нужды.
Германия планирует передать Украине еще десятки зенитных установок Gepard. Речь идет о 45 зенитках.
На днях Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли радар для ПВО TRML-4D и оборудование для разминирования.
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