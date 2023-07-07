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Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли інженерна броньована машина DACHS і мостоукладальник BEAVER.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

До списку допомоги увійшли:

  • 1 міст для мостоукладача BEAVER;
  • 1 інженерна броньована машина DACHS;
  • 1 мостоукладач BEAVER;
  • 3 радіоглушники;
  • 2 датчики і глушники для захисту від дронів;
  • 6 тягачів 8x8 HX81;
  • 3 напівпричепи.

Військова допомога від Німеччини

Нещодавно стало відомо, що Німеччина виділить для України 381 млн євро допомоги. Гроші підуть на гуманітарні потреби.

Також Німеччина планує передати Україні ще десятки зенітних установок Gepard. Мова йде про 45 зеніток.

На тому тижні Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли радар для ППО TRML-4D та обладнання для розмінування.

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