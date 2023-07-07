Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли інженерна броньована машина DACHS і мостоукладальник BEAVER.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.
До списку допомоги увійшли:
Нещодавно стало відомо, що Німеччина виділить для України 381 млн євро допомоги. Гроші підуть на гуманітарні потреби.
Також Німеччина планує передати Україні ще десятки зенітних установок Gepard. Мова йде про 45 зеніток.
На тому тижні Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли радар для ППО TRML-4D та обладнання для розмінування.
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