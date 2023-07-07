Германия передала новый пакет военной помощи Украине: что в него вошло

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли инженерная бронированная машина DACHS и мостоукладчик BEAVER.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.
В список помощи вошли:
Недавно стало известно, что Германия выделит для Украины 381 млн евро помощи. Деньги пойдут на гуманитарные нужды.
Германия планирует передать Украине еще десятки зенитных установок Gepard. Речь идет о 45 зенитках.
На прошлой неделе Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли радар для ПВО TRML-4D и оборудование для разминирования.
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