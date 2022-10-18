Німеччина передала чергову партію військової допомоги Україні: подробиці

Німеччина передала Україні броньовані ремонтно-евакуаційні машини, важкі та середні мостові системи та зимову форму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.

Як зазначається, деякі постачання вимагають модернізації або виробництва продовжуються. Також проводяться навчальні заходи.

З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування до моменту передачі.

Bergerpanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт.

Німеччина передала на потреби України 5 броньованих інженерних машин. , 35 навантажувачів та 4000 спальних мішків. Додатково до цього було передане наступне:

Нагадаємо, що до кінця 2022 року Німеччина поставить Україні додаткові ракетні системи залпового вогню, броньовані машини та багато іншого.

Ще в жовтні Німеччина передала Україні бронемашини підтримки Bergepanzer 2.

Раніше німецький міністр закордонних справ Анналена Бербок пояснила, чому поставки танків нібито не пріоритетні для України .

Також днями Німеччина передала першу систему протиповітряної оборони IRIS-T, яка вже працює на південному напрямку.

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