Німеччина передала чергову партію військової допомоги Україні: подробиці

Німеччина передала Україні броньовані ремонтно-евакуаційні машини, важкі та середні мостові системи та зимову форму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.
Німеччина передала на потреби України 5 броньованих інженерних машин. , 35 навантажувачів та 4000 спальних мішків. Додатково до цього було передане наступне:
Bergerpanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт.
З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування до моменту передачі.
Як зазначається, деякі постачання вимагають модернізації або виробництва продовжуються. Також проводяться навчальні заходи.
Нагадаємо, що до кінця 2022 року Німеччина поставить Україні додаткові ракетні системи залпового вогню, броньовані машини та багато іншого.
Ще в жовтні Німеччина передала Україні бронемашини підтримки Bergepanzer 2.
Раніше німецький міністр закордонних справ Анналена Бербок пояснила, чому поставки танків нібито не пріоритетні для України .
Також днями Німеччина передала першу систему протиповітряної оборони IRIS-T, яка вже працює на південному напрямку.
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