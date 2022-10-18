Германия передала очередную партию военной помощи Украине: подробности

Германия передала на нужды Украины 5 бронированных инженерных машин, 35 погрузчиков и 4000 спальных мешков. Дополнительно к этому было передано следующее:

240 тысяч зимних шапок;

80.000 зимних штанов;

116 000 зимних курток;

195 генераторов;

200 палаток;

167 000 патронов к огнестрельному оружию;

7 тяжелых и средних мостовых систем;

10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 (ранее было 5).

Bergerpanzer 2 разработана на базе боевого танка Leopard 1. Она обеспечивает восстановление поврежденных в бою машин, поддержку в установке и демонтаже двигателей и башен.

Из соображений сохранности федеральное правительство воздерживается от предоставления подробной информации о методах и дате транспортировки до момента передачи.

Как отмечается, некоторые поставки требуют модернизации или производства продолжаются. Также проводятся обучающие мероприятия.