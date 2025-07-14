Німеччина отримала "дуже позитивні сигнали" з США щодо Patriot для України

"Зараз ведуться обговорення щодо умов реалізації, тобто скільки систем буде, хто їх візьме на себе та як вони будуть фінансуватися", - сказав речник МЗС.

Варто зазначити, що сьогодні, 14 липня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поїхав до Вашингтона з офіційним візитом. У США він зустрінеться з главою Пентагону Пітом Гегсетом.

Як раніше повідомлялося, важливою темою їх переговорів буде організація подальшої підтримки України для боротьби з російською агресією.