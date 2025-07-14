Німеччина отримала "дуже позитивні сигнали" з США щодо Patriot для України

У Німеччині заявили про "дуже позитивні сигнали" з США щодо Patriot для України. Йдеться про продаж систем ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Німеччини, якого цитує Sky News.
"Зараз ведуться обговорення щодо умов реалізації, тобто скільки систем буде, хто їх візьме на себе та як вони будуть фінансуватися", - сказав речник МЗС.
Варто зазначити, що сьогодні, 14 липня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поїхав до Вашингтона з офіційним візитом. У США він зустрінеться з главою Пентагону Пітом Гегсетом.
Як раніше повідомлялося, важливою темою їх переговорів буде організація подальшої підтримки України для боротьби з російською агресією.
Нагадаємо, що наразі тривають переговори про продаж Україні систем ППО Patriot. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова придбати у США ці установки та ракети до них. Проте президент США Дональд Трамп відкладав це рішення.
Останніми днями у цьому питанні спостерігався прогрес. Так, Трамп заявив, що США відправлять Україні Patriot, але платити за них буде Європа.
Крім того, очікується, що сьогодні, 14 липня, президент США анонсує новий крок щодо постачання Україні озброєння.
За даними видання Axios, Трамп оголосить "агресивний" план постачання зброї Україні, а передати можуть ракети, які здатні долетіти до Москви.
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