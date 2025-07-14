Германия получила "очень позитивные сигналы" из США по Patriot для Украины

В Германии заявили об "очень позитивных сигналах" из США по Patriot для Украины. Речь идет о продаже систем ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Германии, которого цитирует Sky News.
"Сейчас ведутся обсуждения относительно условий реализации, то есть сколько систем будет, кто их возьмет на себя и как они будут финансироваться", - сказал спикер МИД.
Стоит отметить, что сегодня, 14 июля, министр обороны Германии Борис Писториус поехал в Вашингтон с официальным визитом. В США он встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом.
Как ранее сообщалось, важной темой их переговоров будет организация дальнейшей поддержки Украины для борьбы с российской агрессией.
Напомним, что в настоящее время продолжаются переговоры о продаже Украине систем ПВО Patriot. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова приобрести у США эти установки и ракеты к ним. Однако президент США Дональд Трамп откладывал это решение.
В последние дни в этом вопросе наблюдался прогресс. Так, Трамп заявил, что США отправят Украине Patriot, но платить за них будет Европа.
Кроме того, ожидается, что сегодня, 14 июля, президент США анонсирует новый шаг по поставкам Украине вооружения.
По данным издания Axios, Трамп объявит "агрессивный" план поставок оружия Украине, а передать могут ракеты, которые способны долететь до Москвы.
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